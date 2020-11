Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența este abilitat sa comunice opiniei publice ca nu va fi prelungita masura de carantina zonala pentru localitațile Groși și Satu Nou de Jos. Source

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a primit Ordinul Șefului Departamentului pentru Situații de Urgența nr. 4660103 din 25 noiembrie a.c., cu privire la prelungirea masurii de carantina zonala a municipiului Baia Mare, incepand cu data de 25 noiembrie a.c., ora 17.00, a declarat președintele…

- Ultima ora! Carantina zonala pentru municipiul Baia Mare a fost prelungita cu 7 zile. Vezi lista restrictiilor care vor fi impuse Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a primit Ordinul Șefului Departamentului pentru Situații de Urgența nr. 4660103 din 25 noiembrie a.c., cu privire la prelungirea…

- In aceasta seara s-a hotarat ca Moșnița Noua, cu satele aparținatoare Rudicica, Urseni, Albina și Moșnița Veche, Giroc, cu satul aparținator Chișoda, Dudeștii Noi, Ghiroda, fara Giarmata Vii, și Dumbravița sa ramana in carantina inca 14 zile. Pesac, Fibiș și Becicherecu Mic ies din carantina. Comitetul…

- Municipiul Baia Mare intra in carantina zonala, pentru o perioada de 14 zile, a informat, miercuri, purtatorul de cuvant al Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Maramures, Dan Buca. Articolul Municipiul Baia Mare intra in carantina zonala apare prima data in Someșeanul.ro .

- Municipiul Baia Mare intra in carantina zonala, pentru o perioada de 14 zile, a informat, miercuri, purtatorul de cuvant al Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Maramures, Dan Buca. Conform aceleiasi surse, CJSU a primit Ordinul sefului Departamentului pentru Situatii de…

- Prefectul Mircea Abrudean a anunțat, in urma cu puțin timp, ca municipiul Gherla intra in CARANTINA. Decizia ca municipiul Gherla sa intre in carantina s-a luat in Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) Cluj, prin Hotararea nr. 75/ 3 noiembrie 2020. In Gherla, incidența a ajuns la 8,44.…

- Coronavirus Romania. 368 de localitați din țara au depașit, pana miercuri, coeficientul de infectare de 3 la mia de locuitori in 14 zile, a declarat, miercuri seara, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat. Doar in ultimele 24 de ore, 15 localitați au intrat in scenariul roșu.…