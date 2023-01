Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea Primariei Carei nu obosește in a ne arata ca nu da doi bani pe comunitate ci doar pe interesele de grup. La final de an 2022, stalpii de iluminat de pe calea 1 Decembrie 1918 au fost inlocuiți cu alții deși erau in perfecta stare cei realizați la Carei de un producator local. O societate…

- Astazi a revenit la Carei Ludovic Orban. De aceasta data in postura de președinte al partidului Forța Dreptei. Prima oprire a lui Ludovic Orban fost la Monumentul Ostașului Roman. Președintele filialei Carei, Costel Ganea și președintele județean Ștefan Csordaș s-au mobilizat și au prezentat starea…

- Finalul de an nu aduce nimic bun pentru careieni ci doar discriminare și abuzuri in forma continua. Nici actualul prefect, Radu Roca, nu are curajul sa intervina ca reprezentant al guvernului in teritoriu pentru a se amplasa pe sediul Primariei Carei placile oficiale cu insemne naționale. Azi a intrat…

- Nu este pentru prima data cand e nevoie de intervenția Buletin de Carei pentru a pune la treaba angajații Primariei Carei. Spre deosebire de cei angajați și platiți din banii careienilor, Buletin de Carei face voluntariat in folosul comunitații. A fost nevoie de o singura ora pentru a posta un comunicat…

- Se impart ajutoarele alimentare sosite in cursul saptamanii trecute la Primaria Carei. Ca de obicei, se anunța prima data electoratul fidel și abia apoi se face public programul de distribuție. Ca dovada ca se știa din timp, azi dimineața era inghesuiala mare la ușa imobilului de pe strada Calea Armatei…

- Primaria Municipiului Satu Mare a preluat de la Primaria Carei scenariul pentru pregatirea marcarii Centenarului unei personalitați romanești reprezentative. Astfel, cu puțin timp inainte de manifestarile comemorative ale Centenarului morții lui Vasile Lucaciu, s-au demarat lucrarile de ,,modernizare,,…

- Primaria Carei din Romania nu anunța programul manifestarilor dedicate Zilei Naționale nici pe site și nici pe pagina oficiala. Nu au fost alocate fonduri pentru ansambluri sau artisti de talie naționala. Primaria din Republica de la Carei nu mai este organizație guvernamentala romana? Din conducerea…

- Valoarea totala a achizitiei a fost de 557.122,5 lei, insa din totalul de cinci loturi scoase la licitatie, doar trei au fost atribuite. Primaria Mihail Kogalniceanu, judetul Tulcea, a atribuit un contract, in urma unei licitatii publice pentru furnizarea de echipamente de protectie si dispozitive medicale…