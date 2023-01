Grindeanu: România şi Republica Moldova vor colabora mult mai strâns în domeniul infrastructurii! ”Romania si Republica Moldova vor colabora mult mai strans in domeniul infrastructurii! Am discutat astazi cu omologul meu din Republica Moldova, Andrei Spinu, despre cum ne putem dezvolta parteneriatul pe toate sectoarele de transport”, a anuntat, joi, ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu. Acesta a propus intrunirea, in februarie, a Comisiei Mixte bilaterale pentru coordonarea tuturor activitatilor referitoare la proiectarea si construirea Podului peste Prut de la Ungheni. ”Am convenit asupra necesitatii de a identifica si alte proiecte transfrontaliere eligibile prin fonduri europene (CEF).… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul federal pentru cooperare si dezvoltare economica din Germania, Svenja Schulze, a promis Kievului un ajutor suplimentar de 52 de milioane de euro pentru reconstructie, in timpul unei vizite in orasul-port Odesa, in sudul Ucrainei, la aproape un an de la invazia declansata de Rusia, informeaza…

- Pe final de an, ministrul infrastructurii, Andrei Spinu vine cu știri bune pentru sectorul drumuri. ”A fost votat in Parlamentul Republicii Moldova proiectul de lege, prin care Moldova va primi finanțare suplimentara pentru continuarea lucrarilor de reabilitare a drumurilor naționale și anume: R34 Hincesti…

- In anul 2023 renovarea și construcția drumurilor naționale vor fi continuate. Banca Europeana de Investiții (BEI) va oferi țarii noastre un imprumut adițional in valoare de 100 de milioane de euro. La ședința plenara de astazi, deputații au ratificat, cu 67 de voturi, Contractul de finanțare intre Republica…

- Ramasa fara gaze din Rusia și electricitate din rețeaua de energie a Ucrainei distrusa de rachetele lui Putin, Republica Moldova a fost data peste cap atat de mult de facturile uriașe și penele de curent repetate incat, potrivit unora, locuitorii de-abia iși mai pot stapani furia, scrie The New York…

- Oamenii legii au descins cu percheziții in Moldova și Ucraina la cinci figuranți in Cahul și Chișinau, care ar avea legaturi cu grupurile criminale din regiunea transnistreana și 30 percheziții in regiunea Odesa, la noua persoane. Acțiunile, care au avut loc pe 29-30 noiembrie, au avut loc in cadrul…

- In perioada 29-30 noiembrie, ofițerii de investigație ai Direcției investigații criminalitate organizata a INI, cu suportul celor de la Direcția Analiza a INI, in comun cu procurorii PCCOCS au desfașurat simultan percheziții in Moldova și Ucraina – 14 percheziții, la cinci figuranți in Cahul și Chișinau,…

- Podul peste Prut de la Albița, cea mai importanta vama dintre Romania și Republica Moldova urmeaza sa fie demolat și reconstruit la patru benzi, iar alte trei poduri vor fi construite peste Prut, a anunțat secretarul de stat in Ministerul Transporturilor, Ionel Scrioșteanu. Precizarile oficialului vin…

- Oamenii legii anunța ca au deconspirat o rețea infracționala cu activitate in contrabanda valutara, de la care au fost ridicați circa $400.000. Astfel, potrivit informațiilor, fapta de contrabanda a fost deconspirata in seara de joi, in flagrant, la intrarea in țara prin Cahul, transmite Realitatea.md…