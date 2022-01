”Noi, in acesti ani, Romania, indiferent de guvern – ca sa fiu clar, sa nu fiu interpretat – nu a fost in stare sa cheltuie banii europeni pe care i-a primit”, a declarat, Sorin Grindeanu, marti, la Calarasi, in cadrul unei conferinte de presa. Ministrul a explicat ca multe proiecte au fost impartite in mai multe faze, intinzandu-se pe mai multe exercitii financiare, lucru care a facut ca ele sa se afle inca in implementare, desi, dupa proiectele initiale, ar fi trebuit finalizate. ”Pe fiecare proiect european trebuie sa asiguram cofinantare din bugetul de stat, asa cum stiti. Mare parte din…