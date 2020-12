PSD are o pondere in Parlament de aproximativ 35%, iar aceasta nu poate fi ignorata, a declarat miercuri prim-vicepresedintele acestui partid, Sorin Grindeanu.



"Ceea ce luam in calcul tot timpul este sa respectam votul dat de romani, iar votul dat de romani in 6 decembrie a spus ca in Parlament PSD are aproximativ 35% cu tot cu redistribuiri. Exista decizii ale Curtii Constitutionale care spun cat se poate de clar modul in care sunt repartizate functiile atat in Birourile permanente din cele doua Camere, cat si functiile de conducere in comisii. Noi vom utiliza toate parghiile legale…