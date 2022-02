Stiri pe aceeasi tema

- CNAIR a semnat contractul in valoare de aproape 1 miliard de euro (4,250 miliarde lei, fara TVA) pentru Sectiunea 2 a autostrazii Sibiu-Pitesti, a anuntat ministrul Sorin Grindeanu, precizand ca astfel prima sectiune din tronsonul autostrazii care va traversa Carpatii intra in linie dreapta.

- ”Am semnat astazi contractul pentru finantarea din fonduri europene a studiului de fezabilitate si a proiectului tehnic pentru Drumul Expres Craiova -Targu Jiu. Valoare angajamentului din POIM (2014 -2020) este de 27,5 milioane de lei”, a scris, luni seara, pe Facebook, Sorin Grindeanu. Acesta a precizat…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a afirmat, joi seara, dupa o analiza a proiectelor CNAIR ca majoritatea avanseaza bine, dar sunt si unele care trebuie accelerate. ”Nu ne ferim sa aplicam penalitati, dar trebuie gasite si alte solutii care sa accelereze proiectele”, a transmis ministrul.…

- Contractul pentru proiectarea și execuția secțiunii 4 a autostrazii Sibiu-Pitești a fost semnat luni, cu o intarziere de mai bine de doi ani, cauzata de contestațiile despuse, a anunțat ministrul interimar al Transporturilor, Dan Vilceanu.

