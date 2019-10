"Statul roman detine 46% din partea de fix la Telekom (Telekom Romania - n. r.). Rolul acelui comitet (infiintat de Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale - n. r.) a fost sa se faca o evaluare a companiei. Cred ca e important ca procentul de 46% pe care statul il are in companie, chiar daca vorbim despre un procent minoritar, sa fie foarte bine evaluat. Cred ca e bine, corect si legal asa. Nu vreau sa dau idei si sa intru in chestiuni comerciale, pentru ca nu acesta e rolul ANCOM. Sunt chestiuni pe care cei de la Telekom trebuie sa le faca, nu e treaba noastra", a afirmat Grindeanu.