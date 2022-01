Stiri pe aceeasi tema

- Restructurarile promise de la Tarom au fost inghețate, insa ministrul transporturilor Sorin Grindeanu promite ca va supraveghea ca acest lucru sa fie finalizat. Grindeanu, despre discuțiile cu directorul Tarom „ TAROM, asa cum stiti in acest moment, e o companie care nu e intr-o situatie economica fericita.…

- Catalin Prunariu, CEO Tarom, a declarat pentru News.ro ca 2021 a fost un an al adaptarii, in care am reusit sa mergem mai departe in conditii de pandemie. Acesta spera ca lectiile invatate in 2020 si 2021 vor face din anul 2022 “Anul vindecarii”. Prunariu considera ca personajul pozitiv al anului…

- Dupa ce Florin Cițu a declarat ca nu este de acord cu testarea nelimitata anti-COVID-19 a cetațenilor, președintele PNL a primit replica de la Ștefan Radu Oprea, purtatorul de cuvant al PSD. Oficialul PSD l-a ridiculizat pe Cițu, caruia i-a amintit de gafele facute in perioada in care era…

- Criza coronavirusului genereaza probleme politice și in Marea Britanie, unde premierul Boris Johnson este in centrul unui scandal, dupa difuzarea unei inregistrari video in care colaboratori apropiați fac glume pe seama unei presupuse petreceri de Craciun. Petrecerea ar fi fost organizata anul trecut,…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, afirma ca anul 2022 este ”crucial” pentru salvarea TAROM, iar compania trebuie sa faca ”lucruri” pentru a primi ajutorul de stat de la Comisia Europeana si pentru a redeveni profitabila. ”Acest lucru trebuie sa se intample in 2022, fie ca vorbim despre…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat, duminica, ca anul 2022 este ”crucial” pentru salvarea TAROM, iar compania trebuie sa faca ”lucruri” pentru a primi ajutorul de stat de la Comisia Europeana si pentru a redeveni profitabila. ”Acest lucru trebuie sa se intample in 2022, fie ca vorbim…

- “In acest moment, la Bruxelles e in analiza o cerere de ajutor de stat, din partea Comisiei. Sunt optimist, vorbim de 90 de milioane care, ca infuzie, ar ajuta foarte mult compania. Trebuie si acolo sa vedem cum sa nu mai ajungem in situatii de acest tip, iar Tarom sa ramana o companie proprie, a noastra,…

- La Ministerul Transporturilor si Infrastructurii nu sunt foarte multe de spus, ci sunt multe de facut si mi-as dori sa am un mandat care sa inceapa sa se vada in lucruri concrete, a declarat, vineri, ministrul de resort, Sorin Grindeanu, la preluarea mandatului de la ministrul interimar Dan Vilceanu.…