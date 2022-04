Stiri pe aceeasi tema

- Veste buna pentru constanteni Au fost degajate primele 84 de vagoane care blocheaza de ani de zile liniile de cale ferata din Portul Constanta Astazi, CFR Marfa pregateste pentru expediere un nou convoi format din peste 40 de vagoane stationate pe liniile de cale ferata.Portul Constanta a devenit cel…

- ”Sunt discutii permanente, nu s-a stabilit concret, noi deja avem un flux de marfa care vine si pleaca prin Portul Constanta, care era destinat porturilor ucrainene de la Marea Neagrea, dar lucrurile sunt intr-o continua desfasurare”, a spus secretarul de stat. Reprezentantul Ministerului Transporturilor…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a afirmat, marti, ca valorificarea intregului potential al Portului Constanta este pe lista de prioritati a autoritatilor, mentionand ca zona feroviara a portului nu este utilizata nici la jumatate. El a precizat ca 700 de vagoane blocheaza liniile ferate…

- Sorin Grindeanu a facut, marti, o vizita in Portul Constanta, la finalul careia a sustinut o conferinta de presa. “Prioritatea noastra in aceste zile – si acesta este mesajul pe care l-am transmis astazi ca vicepremier si ca ministru al Transporturilor – una din primele prioritati este valorificarea…

- Coalitia de guvernare pregateste o ordonanta de urgenta pentru sprijinirea salariatilor din companiile vizate de sanctiunile impotriva Rusiei, a declarat, miercuri, ministrul Muncii si Solidaritatii Sociale, Marius Budai, la finalul sedintei de Guvern. „Colegii mei de la ANOFM au discutat astazi la…

- Ucraina acuza din nou, luni, armata rusa, de faptul ca a ”taiat” alimentarea cu energie electrica a Centralei Nucleare avariate de la Cernobil, situata la nord de Kiev si aflata sub controlul Rusiei din prmele zile ale invaziei ruse, relateaza AFP, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anuntat ca a crescut traficul de marfuri in Portul Constanta cu 6-7.000 de containere in plus zi, mentionand ca tot ce ar fi trebuit sa ajunga in porturi din Ucraina de la Marea Neagra soseste in Romania.

- “In Portul Constanta, in acest moment, traficul de marfuri a crescut in jur de 6-7.000 de containere in plus pe zi pentru ca tot ce mergea pe zona comerciala in porturile ucrainene de la Marea Neagra in acest moment vine spre Constanta. Sunt in jur de 6-7.000 de containere pe zi, parte dintre ele sunt…