Stiri pe aceeasi tema

- „Astazi, de asemenea, am luat decizii care vor imbunatati si vor creste nivelul de tranzit al granelor prin Romania. Ca sa va dau un ordin de marime, in luna august s-au tranzitat prin Romania in jur de 2,5 milioane de tone de grane, mai mult, chiar, peste 2,5 milioane de tone. Nivelul la care ne dorim…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anuntat, vineri, la finalul unei noi intalniri care a avut loc la Constanta cu oficiali ucraineni, americani, moldoveni si ai Uniunii Europene, ca au fost stabilite noi masuri pentru facilitarea tranzitului cerealelor provenite din Ucraina. In acest context,…

- In timpul intalnirii de la Galati, participantii si-au exprimat aprecierea pentru sprijinul continuu si asistenta acordate de Romania si Republica Moldova tarii vecine Ucraina, in contextul invaziei pe scara larga a Rusiei si al atacurilor continue cu rachete si drone, inclusiv asupra porturilor si…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat vineri, 11 august, ca se vor lua masuri prin care capacitatea de tranzit prin Romania a cerealelor ucrainene sa creasca de la 2 la 4 milioane de tone in fiecare luna.„Am cazut de acord ca trebuie accelerate exporturile de cereale ucrainiene in contextul…

- ”Sprijinim in continuare eforturile strategice pentru contracararea agresiunii Rusiei asupra Ucrainei. In cadrul acestei reuniuni a fost apreciat sprijinul pe care Romania l-a acordat in aceasta perioada Ucrainei. Autoritatile romane, in mod special ministerul pe care il conduc, au luat in aceasta perioada…

- Ministrul Transporturilor si al Infrastructurii, Sorin Grindeanu, a declarat vineri, la Galati, ca in perioada urmatoare vor fi luate masuri pentru a fi crescuta capacitatea de tranzit prin Romania a cerealelor ucrainiene de la 2 la 4 milioane de tone in fiecare luna. Declaratia ministrului Transporturilor…

- Inalti reprezentanti ai Statelor Unite ale Americii, ai Uniunii Europene, Republicii Moldova si Romaniei discuta, vineri la Galati despre rutele alternative pentru transportul cerealelor din Ucraina, potrivit Ambasadei SUA la Bucuresti, care transmite sustinerea pentru „asigurarea continuitatii neintrerupte…

- Inalti reprezentanti ai Statelor Unite ale Americii, ai Uniunii Europene, Republicii Moldova si Romaniei discuta, vineri, la Galati, despre rutele alternative pentru transportul cerealelor din Ucraina, potrivit Ambasadei SUA la Bucuresti, care transmite sustinerea pentru "asigurarea continuitatii neintrerupte…