- Presedintele ceh Petr Pavel a promulgat miercuri pachetul bugetar de austeritate al guvernului, a declarat un purtator de cuvant, o masura care a determinat sindicatele sa promita o zi de protest la nivel national, relateaza dpa. Legislatia, care a fost aprobata de ambele camere ale parlamentului, vizeaza…

- Proiectul constructiei unui turn in plina laguna a unui loc mitic din Teahupo'o (Tahiti), care ar urma sa gazduiasca arbitrii probei de surf la JO 2024 de la Paris, a starnit tensiuni si proteste in insula, transmite AFP, potrivit Agerpres.Duminica a avut loc un mars pacifist al mai multor sute de…

- Cladiri sigure și condiții moderne de studiu pentru 2.500 de elevi din Sectorul 4Investiții de 385 milioane lei, finanțate din bugetul Programului Național de Redresare și Reziliența (PNRR) Mobilier nou, materiale didactice și echipamente digitale de ultima generație, sali de clasa noi, sali…

- Noi proteste in Giurgiu impotriva construirii unui incinerator de deșeuri. Deputata PNL Maria Horga anunța o noua decizie a Consiliului local, dar și sesizari la Bruxelles. PNL vrea sa blocheze proiectul pe fondul temerii giurgiuvenilor. Deputata de Giurgiu, Maria Horga, anunța ultima decizie a Consiliului…

- Peste 100.000 de persoane au manifestat din nou sambata seara in orasul de coasta israelian Tel Aviv impotriva politicilor guvernului religios de dreapta, informeaza dpa, conform AGERPRES.Oamenii au iesit din nou in strada si in alte orase in cea de-a 38-a saptamana de proteste. Pe un banner urias…

- La Sofia s-au produs joi ciocniri intre politia bulgara si sustinatori ai partidului ultranationalist Vazrajdane (Renastere) care protestau impotriva politicilor guvernului prooccidental, cerand cabinetului sa demisioneze si inchiderea bazelor militare ale NATO, informeaza Reuters, conform AGERPRES.…

- Federatia Publisind anunta declansarea unei serii de actiuni de protest contra masurilor de austeritate care includ taieri de salarii si de posturi, disponibilizari, cresterea taxelor, suspendarea unor drepturi, radieri de functii, "distrugerea deliberata, inexplicabila a institutiilor statului si chiar…

- Prefectul de Bacau, Lucian-Gabriel Bogdanel a sesizat Avocatul Poporului cu privire la faptul ca terenurile de sport ale scolilor din municipiu sunt tinute inchise dupa orele de curs, desi, potrivit legii, trebuie sa fie deschise. Oficialul sustine ca vinovata de aceasta situatie este conducerea Primariei…