- Profesorii continua greva generala pe timp nelimitat, pana cand Guvernul ii va anunța pe sindicaliști ca majoreaza salariile cu 25%, au anunțat liderii din Educație dupa negocierile pe care le-au avut, la Guvern, cu șeful SGG, Marian Neacșu. Nici premierul Nicolae Ciuca, nici șeful PSD Marcel Ciolacu…

- Federația Sindicatelor Libere din Invațamant (FSLI), Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” și Federația Naționala Sindicala „Alma mater” cer Guvernului „sa gaseasca soluții pentru problemele din educație”, avertizand ca pe langa greva generala, declanșata luni, salariații din invațamant…

- Mirela Ionela Achim (www.b1tv.ro) Simion Hancescu (FSLI): Oferta Guvernului e aceeași de acum cateva zile, altceva nimic in plus Sindicaliștii din Educație au ieșit nemulțumiți de la negocierile cu Guvernul și au anunțat ca profesorii sigur intra in greva generala de luni. Ea va dura pana cand Executivul…

- Greva care s-a anunțat in invațamant la inceputul saptmanii viitoare are susținere masiva și intre membrii Sindicatului Liber din Invațamant Dambovița. Conform informațiilor oferite de liderul de sindicat Marius Popescu, in acest moment, din cele 148 de grupe sindicale, 3 nu participa la greva generala,…

- Intalnirea pe care liderii principalelor federatii sindicale din invatamant au avut-o azi, la Palatul Victoria, cu Premierul si cu liderul PSD, nu a dus la rezultate care sa-i convinga pe reprezentantii salariatilor sa renunte la protest, a anuntat Presedintele Federatiei Sindicatelor Libere din Invatamant,…

- Astazi, cadrele didactice și personalul nedidactic din invatamantul preuniversitar mureșean s-au aflat in greva de avertisment intre orele 11.00 și 13.00. In acest timp elevii au ramas in salile de clasa sub supraveghere. Maria Rezi, președintele Sindicatului din Educatie "Spiru Haret, filiala Mureș…

- Federatia Solidaritatea Sanitara a transmis, miercuri, ca in cazul angajatilor din Sanatate se poate discuta doar despre cresterea veniturilor salariale, sub nicio forma nefiind acceptata o scadere a veniturilor. Sindicalistii au facut aceste precvizari in contextul discutiilor despre reducerile bugetare…

- Angajații din educație ies din nou in strada. Peste 1000 de membri ai Federației Sindicatelor Libere din Invațamant și ai Federației Sindicatelor din Educație „Spiru Haret" protesteaza in mai multe municipii-reședința de județ.