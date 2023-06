Stiri pe aceeasi tema

- Este momentul sa recunoaștem ca astazi Romania nu iși mai poate permite sa țina dascalii și elevii departe de școala, a spus Nicolae Ciuca, inaintea ședinței de Guvern in care va fi aprobata ordonanța privind salarizarea personalului din sistemul național

- Ordonanta de urgenta pe care Guvernul o va adopta joi schimba radical modul de salarizare in educatie, a anuntat premierul Nicolae Ciuca, la inceputul sedintei Executivului, adaugand ca „majorarile salariale de care vor beneficia toti cei care se desfasoara activitatea in sistemul de educatie beneficiaza…

- Premierul Nicolae Ciuca promite ca greva din Educație va lua sfarșit chiar astazi. Ciuca e convins ca guvernanții pot convinge profesorii sa revina la ore și spune ca noua OUG care se voteaza astazi inainte de consultari e un semn ca guvernul e bine intenționat și face pași concreți pentru creșterea…

- Parlamentarii AUR, in frunte cu George Simion, au forțat intrarea in biroul președintelui Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, pentru a lasa pancarde cu mesaje in favoarea grevei generale din Educație.Pe pancarde sunt scrise mesaje precum: 'Salarii decente, educație demna'; 'Școala de azi este Romania…

- Premierul Nicolae Ciuca a spus, astazi, ca se va intalni cu reprezentanții parinților și ai elevilor „pentru a rezolva problema”. „Este foarte clar pentru noi toți ca nu putem vedea profesorii in alta parte decat la catedra, iar pe copiii noștri, elevi sau studenți, in banci sau in amfiteatre. Nu cred…

- Sindicatele din educatie declanseaza luni, 22 mai, o greva generala in scoli, dupa ce la negocierile de duminica cu Guvernul nu s-a ajuns la nici o intelegere. Sindicalistii spun ca greva generala din invatamant va continua pana cand vor primi din partea Guvernului „o solutie credibila" asupra revendicarilor…

- Sindicalistii din Educatie au anuntat, miercuri dupa-amiaza, ca ca mesajul lor este „clar” – de luni, 22 mai, de la ora 08.00, cadrele didactice vor intra in greva generala. Negocierile pe caare le-au purtat cu premierul Nicolae Ciuca au eșuat. 100.000 de dascali, in greva! Liderul Federației Sindicatelor…

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca se va intalni, miercuri, la Palatul Victoria, cu reprezentantii sindicatelor din educatie, pe fondul actiunilor de protest derulate de acestia, potrivit programului de lucru al premierului. CITESTE SI BREAKING NEWS George Simion s-a racorit și da afara un deputat din…