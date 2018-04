Grevă generală în sănătate. Când vor înceta lucrul cadrele medicale "Sunt scaderi uriase. Unele merg de la 500 de lei pana la 1.100 de lei. Sunt schimbari uriase din cauza neincadrarii in acel 85%, multi nici nu pot atinge pragul de 55-85%. Toti le stiu pe toate, dar nimeni nu intelege nimic, iar vinovatii de serviciu sunt cei care lupta pentru oameni. (...) Atunci cand noi am cerut ca legea sa fie modificata, nu cum ne doream noi, ci cum trebuia sa fie la acel moment, nu a fost facuta. Cerem crestere salariala pentru toti colegii nostri din sistemul de sanatate. (...) Pacat de lege, ca am ajuns astazi sa spunem ca mai bine nu eram de acord cu aceasta crestere… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

