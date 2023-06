Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca si-a programat, joi, noi consultari cu reprezentantii sindicatelor din Educatie, potrivit agendei oficiale a prim-ministrului. Acestea ar urma sa aiba loc la ora 13,30, respectiv ora 19,00. Miercuri seara, Nicolae Ciuca a avut, la Palatul Victoria, o noua runda de consultari…

- Sindicalistii din Educatie, care au avut o noua runda de negocieri la Palatul Victoria, au transmis ca angajatii din teritoriu resping oferta Executivului, iar greva va continua.Presedintele Federatiei Sindicatelor din Educatie ”Spiru Haret”, Marius Nistor, a anuntat, miercuri seara, dupa discutiile…

- update Sindicalistii din Educatiei au ajuns, in fata Palatului Parlamentului, unde continua protestul, pe fondul nemultumirilor legate de ultima oferta avansata de autoritati in vederea incheierii grevei generale. Update Cei 10.000 de profesori care s-au adunat, joi, in fața Guvernului pentru a-și sustine…

- Site-urile de profil sunt pline de anunțuri ale profesorilor in care dau meditații. Mulți nu ofera bonuri fiscale, chiar daca legea ii obliga, arata o ancheta Digi24.De exemplu, un profesor de matematica spune ca are o experiența de peste zece ani și ca ii poate ajuta pe tineri cu meditații…

- Greva generala din invatamant continua, au anuntat marti liderii de sindicate, la finalul discutiilor de la Palatul Victoria. Aceștia au precizat ca este posibila organizarea unui miting de protest, joi, 25 mai."Nu a fost o negociere, a fost o intalnire informala, fata de ce se stia nu am avansat,…

- Sindicatele din educatie declanseaza luni, 22 mai, o greva generala in scoli, dupa ce la negocierile de duminica cu Guvernul nu s-a ajuns la nici o intelegere. Sindicalistii spun ca greva generala din invatamant va continua pana cand vor primi din partea Guvernului „o solutie credibila" asupra revendicarilor…

- Greva generala din invatamant va fi declansata luni, 22 mai, si va continua pana cand sindicalistii vor primi din partea Guvernului o solutie credibila, care sa ofere perspective foarte clare, a declarat duminica presedintele Federatiei Sindicatelor din Educatie „Spiru Haret”, Marius Ovidiu Nistor,…

- Simion Hancescu, liderul FSLI, a decalrat, inainte de intalnirea de la Palatul Victoria, ca greva de maine se va desfașura conform programului. Greva generala din invatamant va avea loc luni, 22 mai, a anuntat, duminica, presedintele Federatiei Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI), Simion Hancescu,…