- Profesorii au decis sa intre in greva generala din cauza salariilor mici și a masurilor de austeritate. Prima etapa va fi o greva de avertisment care va avea loc astazi. Profesorii nu vor preda intre orele 11 și 13 și fac apel la parinți sa țina copiii acasa de pe data de 22 mai cand […]

- ASTAZI| Profesorii intra in GREVA de avertisment, intre orele 11:00 și 13:00: Cursurile elevilor suspendate, examenele in pericol ASTAZI| Profesorii intra in GREVA de avertisment, intre orele 11:00 și 13:00: Cursurile elevilor suspendate, examenele in pericol Federațiile sindicale din Educație organizeaza,…

- VIDEO: Sindicatele din invațamant anunța greva generala din 22 mai. Miercuri, greva de avertisment. Mesaj pentru elevi și parinți Sindicatele din invațamant anunța ca vor declanșa greva generala, incepand de luni, 22 mai. Miercuri, 17 mai, va fi greva de avertisment, timp de doua ore. ”Federația Sindicatelor…

- Profesorii vor organiza o greva de avertisment miercuri, timp de doua ore. Protestul ar putea fi urmat și de o greva generala, saptamana viitoare. Nemulțumirile cadrelor didactice sunt legate de salarii.

- Federațiile sindicale din Educație au anunțat ca profesorii intra in greva generala la sfarșitul lunii mai. Potrivit Realitatea PLUS, decizia a fost deja luata. Nemulțumirile sunt legate in special de salarizare. Greva generala va fi declanșata din 22 mai. Profesorii și angajații in invațamant au primit…

- Federațiile sindicale din Educație au anunțat ca profesorii intra in greva generala la sfarșitul lunii mai. Potrivit unor surse Realitatea PLUS, decizia a fost deja luata. Maine, 16 mai, vor fi prezentate toate informațiile legate de greva generala a angajaților din Educație, au precizat federațiile…

- Sindicatele din Educatie au pichetat marti sediul Guvernului, nemultumite de salarizarea din sistem, dar si de intentiile Executivului de a plafona cheltuielile de personal la nivelul anului 2022.

- Sindicaliștii din Invațamant pregatesc o greva generala. Profesorii vor majorarea salariilor, plata orelor suplimentare, acordarea sporurilor pentru condiții de munca și creșterea anuala a investițiilor in Educație. „Noi declanșam referendumul prin care colegii noștri se pot pronunța vizavi de declanșarea…