Credit de 125.000 de euro, contractat de firma Sopra Estate Holding SA Constanta

Actionarii societatii Sopra Estate Holding S.A. Constanta au hotarat contractarea unei linii de credit pe o perioada de un an. Potriuvit anuntului publicat in Monitorul Oficial George Alexandru Deac si Andrei Deac in calitate de actionari ai… [citeste mai departe]