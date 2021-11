Greutatea ta este un bun predictor al problemelor de sănătate Acesta este al doilea articol dintr-o noua serie de articole dedicate rolului alimentației in sanatatea organismului. Impotriva impresiei pe care o creeaza modul in care este reflectata nutriția in presa, principiile fundamentale ale unei alimentații sanatoase sunt destul de bine cunoscute și demonstrate in cadrul unor studii ample. In primul articol am vorbit despre „ Principiile simple ale unei diete sanatoase ”. In acest articol vorbim despre greutate. Mai precis, despre care este plaja de valori acceptabile ale greutații și despre principalele motive pentru care ne ingrașam. Citeste articolul mai departe pe scientia.ro…

