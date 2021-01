Greu de...mascat? Motivul pentru care Bruce Willis și-a făcut "mea culpa" Bruce Willis a admis ca a avut o &"eroare de judecata&" dupa ce i s-a cerut sa paraseasca un magazin din Los Angeles fiindca a refuzat sa poarte o masca de protecție, scrie BBC.



Actorul în vârsta de 65 de ani a fost fotografiat luni intrând într-o farmacie din California fara o acoperitoare faciala.



&"A fost o eroare de judecata&", a declarat Willis pentru revista People.



&"Fiți în siguranța oriunde ați fi și haideți sa continuam sa purtam masca&", a adaugat acesta.



