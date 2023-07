Greta Van Fleet a lansat The Falling Sky

Stiri pe aceeasi tema

- Piesa „Muma Padurii“, pentru care inteligența artificiala a creat noul clip, face parte de pe albumul „Bestiarium“, material aparut in toamna anului 2019. Videoclipul experimental a fost filmat și editat de producatorul de clipuri Igor Levinski, care colaboreaza cu trupa 20 de ani. Acest clip este o…

- Chef Florin Dumitrescu este din nou in centrul unui proiect muzical. Colegul lui Sorin Bontea și al lui Catalin Scarlatescu a facut o colaborare de excepție cu HVNDS și a cantat despre „brigada” lui din sezonul 11 de Chefi la cuțite.

- Timișoreanca Silvia Stoiana a lansat o noua piesa, care poarta numele de „Cearta-ma!“, videoclipul melodiei fiind realizat de Manderseit Alexandru. „M-am lasat inspirata de certurile romanilor și astfel mi-am dorit sa transfom cearta in arta. De aici, am scris cu toata dragostea pentru voi,acest cantec…

- Lumea muzicala va aplauda, cu siguranța, noua colaborare muzicala dintre cei doi artiști, 2Normal cu Dr. Mako pentru piesa ”Beam, Beam”. Este vorba de o nebunie de piesa cu un videoclip pe masura, ce ii va binedispune pe cei care vor urmari acest proiect. Finalul de luna mai aduce o surpriza muzicala,…

- Colaborare surpriza. Satoshi și Carla's Dreams au lansat o piesa comuna. „Uneori cele mai nepotrivite ore sunt cele mai dorite. Talent. Atitudine. Satoshi. V-am cuprins”, a scris Carla's Dreams pe pagina sa de Facebook.

- D4vd a lansat piesa “Don’t Forget About Me”, care va fi inclusa pe viitorul sau EP. Petals To Thorns va fi lansat pe 26 mai. Ranit și implorand, piesa descrie in detaliu sfarșitul unei relații. Acesta este obsedat de ce au mers lucrurile prost, deoarece dispariția din memorie este prea dureroasa. Piesa…

- Zoli Toth a lansat recent piesa „Ciao”, una din melodiile pe care le-a compus cu doi ani in urma special pentru apariția sa in cadrul manifestarilor prilejuite de Ziua Timișoarei, videoclipul fiind extras din concertul pe care artistul l-a susținut in studiourile TVR. Alaturi de el se afla Diana Ciudin,…

- Coi Leray a lansat “Bops”. Piesa o gasește pe Coi demonstrand cu mandrie succesul ei ca artist de top. „Bops” urmarește o lista impresionanta de piese, pe langa cele mai recente colaborari cu David Guetta la „Baby Don’t Hurt Me” și „Flip A Switch” a lui Raye de la inceputul acestei luni. Anul 2023 este…