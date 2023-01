„Tratati criza climatica ca pe o criza”: acesta este titlul „conversatiei” organizate la ora 11.15 (10:15 GMT) in marja reuniunii Forumului Economic Mondial din aceasta saptamana in statiunea de schi elvetiana si la care suedeza participa alaturi de Helena Gualinga din Ecuador, Vanessa Nakate din Uganda si Luisa Neubauer din Germania. In cadrul discutiei, la care este invitat si directorul general al AIE, Fatih Birol, vor fi abordate chestiuni precum: “daca guvernele si companiile raspund in mod adecvat la criza climatica, starea tranzitiei catre energie curata, apel la oprirea de noi investitii…