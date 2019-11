Stiri pe aceeasi tema

- Dan Barna i-a provocat din nou, intr-o postare pe Facebook, la o dezbatere pe Klaus Iohannis și Viorica Dancila. Raspunsul a venit insa de la prezidențiabilul PMP Theodor Paleologu care ii transmite liderului USR ca electoratul ii cere același lucru, iar „politica struțului” nu il va salva.Citește…

- Sute de mesaje emotionante au fost postate pe pagina de Facebook a femeii de 42 de ani, din Vaslui, ucisa de sot pe fondul unei crize de gelozie, la doar cateva zile de cand se intorsese de la munca din strainatate. Femeia lucra la o cantina in Germania si venise in Romania pentru doua saptamani.

- Horia Nasra a declarat, joi, la Parlament, ca se bucura ca s-a intors "acasa", dupa ce inițial anunțase impreuna cu colegul sau Cornel Itu ca se vor afilia la Pro Romania.Intrebat daca iși mai aduce aminte de cate ori a plecat din PSD și a revenit in partid, Horia Nasra a raspuns: "Ma bucur…

- FOTO – Arhiva Consilierul judetean Remus Lapusan, lider al grupului de consilieri social-democrati, a demisionat, marti, din PSD, dupa 26 de ani in partid, facand apel la toti cei care sunt animati de valorile social-democrate sa intre in proiectul altei formatiuni politice, scrie Mediafax. Potrivit…

- Danielle Cohn, o adolescenta din California, Statele Unite, in varsta de 13 ani, a facut un gest revoltator in mediul virtual. Pentru a atrage mai mulți urmaritori pe contul de socializare, aceasta a mințit ca are 15 ani și ca este insarcinata. Tatal fetei a luat imediat masuri și a transmis un mesaj…

- Liderul Partidului SOR, Ilan Sor a anuntat ca formatiunea pe care o conduce va participa la alegerile locale din Capitala.Sor vrea ca municipiul Chisinau sa devina un oras prosper, asa cum s-a intamplat cu Orhei. Intr-un final Ilan Sor a spus "eu vin la voi".PUBLIKA.

- "Am primit, cu profunda durere, vestea tragica privind atacul terorist care a avut loc in Kabul in seara zilei de luni, 02 septembrie 2019, in urma caruia un reprezentant al Ambasadei Romaniei in Afganistan a murit și un altul a fost grav ranit. Diplomatul roman care a decedat aparand sediul…

- Astazi este inmormantata Livia, fetița din Calinești care a murit inecata, miercuri, in piscina din curtea casei. Durerea parinților care astazi iși iau adio de la frumoasa lor copila este greu de descris. Iata ce a postat tatal ei pe pagina de Facebook: “Am iubit pe fata mea cum n-am iubit pe nimeni…