Stiri pe aceeasi tema

- Durere fara margini in localitatea Smeeni din Buzau! Laura, o tanara in varsta de 26 de ani, a fost gasita fara suflare in casa, alaturi de fetița ei. Micuța a putut fi resuscitata de medici, insa pentru tanara mama nu s-a mai putut face nimic.

- Angajatul lanțului de fast-food Popeye și-a ieșit din minți și a atacat o clienta dupa ce aceasta a venit la restaurant sa-și ceara banii inapoi,scrie The Sun. Femeia in varsta de 55 de ani și-a dat seama ca fusese taxata de doua ori pentru o comanda pe care o facuse și, dupa ce a vorbit […] Post-ul…

- Gazetarul Cristian Tudor Popescu a criticat, la Digi 24, modul in care a fost pregatita moțiunea de cenzura de PNL, care a privit-o ca pe un scop și nu ca pe un mijloc de schimbare a Guvernului. CTP susține ca moțiunea ar fi trebuit introdusa in momentul in care Opoziția avea un alt guvern cu care…

- Didier Reynders, fost ministru de externe si candidatul Belgiei pentru functia de comisar european, a fost vizat marti de noi acuzatii de coruptie, la scurt timp dupa ce procurorii au renuntat la o ancheta privind spalarea de bani, relateaza Reuters.

- FC Liverpool ar putea fi exclusa din actuala editie a Cupei Ligii engleze, pentru utilizarea unui fotbalist fara drept de joc in aceasta competitie, spaniolul Pedro Chirivella, informeaza presa britanica.

- Tragedia s-a petrecut in august, intr-un sat de langa orasul Zhabinka, sud-vestul Belarusului, scrie b1.ro. Dupa petrecerea de ziua ei, tanara mamica s-a intors acasa, impreuna cu fiica sa de numai doi ani. Citeste si Accident in Capitala, o motocicleta s-a ciocnit de un autoturism…

- Tragedie fara margini intr-o familie din Belarus. O tanara mamica, in varsta de doar 21 de ani, și-a gasit sfarșitul chiar de ziua ei, dupa ce fiica i-a prins capul in ușa unei mașini.

- In zilele toride, o felie mare de pepene verde este perfecta. Cei mai mulți dintre noi aruncam imediat semințele, aceasta fiind o greseala imensa. Putini sunt cei care cunosc adevaratele proprietati ale semintelor pepenilor.