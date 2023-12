Stiri pe aceeasi tema

- Grefierii și personalul auxiliar protesteaza in fața Curții de Apel Cluj. In aceasta perioada, in toata țara au loc proteste ale angajaților din instanțe și parchete, iar ședintele de judecata ar putea fi afectate.

- Sindicatul National al Grefei Judiciare ”Dicasterial” anunta joi ca se va suspenda activitatea la nivelul tuturor instanțelor și parchetelor din țara, inclusiv ședințele de judecata, timp de 4 ore, in intervalul orar 10.00-14.00.Decizia a fost luata avand in vedere ca revendicarile de ordin salarial…

- Grefierii și personalul auxiliar din instanțe și parchete din Romania declanșeaza proteste masive incepand cu 11 decembrie. Protestul cuprinde mai multe masuri radicale care vor afecta funcționarea instanțelor in perioada urmatoare. Grefierii au decis sa participe exclusiv la ședințele de judecata și…

- Scaderea activitații de afaceri din zona euro s-a atenuat in noiembrie, dar a ramas pe scara larga, sugerand ca economia blocului se va contracta din nou in acest trimestru, deoarece consumatorii continua sa iși limiteze cheltuielile, arata un sondaj, potrivit Reuters. In ultimul trimestru, economia…

- Viceprimarul municipiului Brasov, Sebastian Rusu, presedinte al organizatiei municipale PNL Brasov, a constatat, marti, ca biroul sau din sediul Primariei Brasov, situata pe Bulevardul Eroilor din municipiu, a fost sigilat, dupa ce, in urma cu o saptamana, fusese anuntat ca a primit atributii legate…

- Angajatii Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS) vor declansa incepand de joi, un protest pe o perioada nederminata, fiind nemultumiti de faptul ca salariile lor nu au mai crescut din 2018, au anuntat sindicalistii. Activitatea de relatii cu publicul va fi grav perturbata. “Incepand de joi,…

- Șapte medici din cadrul sectiei Clinice Chirurgie Plastica si-au prezentat demisia din contractele de garzi, incepand cu data de 01.11.2023, motivand acest gest ca o consecinta a “actualelor conditii existente in Spitalul Bagdasar” si invocand un “risc de malpraxis” care i-ar expune “unor riscuri majore…

- Seismul care a avut loc miercuri dimineața in Napoli este cel mai puternic din ultimii 40 de ani și a pus pe jar autoritațile din Italia. Temerile se accentueaza cu privire la riscul unei erupții pe o zona vulcanica intinsa din apropiere de Napoli. Activitatea seismica de pe Campi Flegrei, o constelație…