Stiri pe aceeasi tema

- Grefierii solicita Directiilor de Sanatate Publica din intreaga tara testarea tuturor angajatilor din cadrul autoritatii judecatoresti, in conditiile in care „instantele si parchetele din Romania au devenit adevarate focare de raspandire a noului coronavirus", iar angajatorii nu au reusit sa identifice…

- Grefierii solicita Directiilor de Sanatate Publica din intreaga tara testarea tuturor angajatilor din cadrul autoritatii judecatoresti, in conditiile in care "instantele si parchetele din Romania au devenit adevarate focare de raspandire a noului coronavirus", iar angajatorii nu au reusit sa identifice…

- Grefierii solicita Directiilor de Sanatate Publica din întreaga tara testarea tuturor angajatilor din cadrul autoritatii judecatoresti, în conditiile în care „instantele si parchetele din România au devenit adevarate focare de raspândire…

- Lipsa dialogului social cu reprezentantii organizatiilor sindicale reprezentative din Cultura si Mass-Media a generat situatia dezastruoasa in care se afla acum cei peste 100.000 de lucratori din sector, atrag atentia reprezentantii Federatiei FAIR-MediaSind, care solicita Guvernului sa nu distruga…

- Un comunicat al Ministerului Justitiei informeaza ca ministrul Catalin Predoiu a avut o intrevedere, joi, cu Giorgiana Hosu, iar aceasta l-a anuntat despre decizia sa de a demisiona. „Demisia procurorului sef DIICOT a fost motivata de preocuparea de a proteja credibilitatea institutiei si a avut la…

- Pentru a imbunatați accesul cetațenilor la actul de justiție in situații de risc epidemiologic crescut, Ministerul Justiției a alocat 38 de milioane de lei catre instanțele judecatorești pentru a achiziționa sisteme de videoconferința și echipamente informatice. In județul Neamț vor fi achiziționate…

- Odata cu declansarea crizei pandemice actuale, instantele au inceput utilizarea intensiva a echipamentelor de videoconferinta si in cauzele civile, fapt ce a dus la o supraincarcare a echipamentelor aflate in dotarea instantelor, se arata in comunicatul Ministerului Justitiei.Digitalizarea Justitiei:…

- Conform datelor Direcției de Sanatate Publica, la nivelul județului Buzau sunt active șapte focare de infecție cu SARS-CoV-2. Printre acestea se afla un camin de batrani din Costești și unul din Aldeni. In urma anchetei epidemiologice desfașurate de inspectorii DSP Buzau la Caminul pentru persoane varstnice…