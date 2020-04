Greenpeace: UE trebuie să dea dovadă de solidaritate pentru a proteja oamenii de criza COVID-19 Organizatia internationala pentru protectia mediului Greenpeace a lansat marti un apel la solidaritate intre tarile membre in privinta raspunsului la criza cauzata de COVID-19, astfel incat populatia sa fie cat mai bine protejata, indica un comunicat al biroului Greenpeace la Bruxelles. ''COVID-19 nu cunoaste frontiere si asa ar trebui sa fie si raspunsul Europei. Solidaritatea intre tari este esentiala pentru un raspuns pe care fiecare il cauta conform dorintelor proprii si care reconstruieste comunitatile si bunastarea, inclusiv prin mutualizarea datoriei UE. Acum este momentul sa se… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

