- OMV Petrom și Romgaz anunța decizia de a dezvolta Neptun Deep, cel mai mare proiect de gaze naturale din zona romaneasca a Marii Negre. Se estimeaza ca proiectul Neptun Deep va furniza un volum brut total de aproximativ 100 de miliarde de metri cubi de gaze naturale, care va fi imparțit in mod egal…

- Greenpeace Romania: Offshore gas exploitation threatens the Black Sea and its shores. Greenpeace Romania activists claim that an offshore gas exploitation unveiled on Wednesday by OMV Petrom and Romgaz is "a new threat to the Black Sea and its shores." CITESTE SI CCIR's Daraban: Chambers of commerce…

- Activistii Greenpeace Romania sustin ca exploatarea gazelor offshore anuntata, miercuri, de OMV Petrom si Romgaz reprezinta "o noua amenintare pentru Marea Neagra si litoral", scrie Agerpres."Viata din Marea Neagra este in pericol! OMV Petrom si Romgaz tocmai au anuntat ca incep exploatarea in adancime…

- Fostul ministru al Energiei, deputatul Virgil Popescu scrie miercuri ca vom exploata gazele din Marea Neagra, care vor ajunge in casele romanilor si ca Romania va avea surplus de gaze naturale, practic dublandu-si productia cu mult peste necesarul actual al consumului intern, astfel ca tara noastra…

- ”O noua promisiune indeplinita: vom exploata gazele din Marea Neagra, care vor ajunge in casele romanilor. Salut anuntul facut astazi cu privire la luarea deciziei de investitie. Ma bucur ca in urma muncii pe care am facut-o ca ministru al Energiei am contribuit activ la luarea acestei decizii importante.…

- OMV Petrom și Romgaz vor investi in Neptun Deep! Romania, pe cale sa devina cel mai mare producator de gaze din UE OMV Petrom și Romgaz vor investi in Neptun Deep! Romania, pe cale sa devina cel mai mare producator de gaze din UE OMV Petrom, operatorului blocului Neptun Deep din Marea Neagra a anunțat…

- OMV Petrom, operatorului blocului Neptun Deep din Marea Neagra a anunțat decizia finala de investiție pentru blocul offshore Neptun Deep din Marea Neagra, potrivit unui comunicat de presa al Petrom și Romgaz, companiile implicate in proiect.OMV Petrom, cea mai mare companie integrata de energie din…

- ”Prima mea zi de mandat la Ministerul Energiei a coincis cu semnarea ordinului de incepere a lucrarilor la constructia gazoductului Tuzla – Podisor, o investitie majora a Romaniei pentru exploatarea si valorificarea gazelor naturale din Marea Neagra”, a scris, vineri seara, pe Facebook, Sebastian Burduja.…