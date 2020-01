Stiri pe aceeasi tema

- Bucurestiul ocupa penultimul loc in topul a 14 orase europene privind mobilitatea durabila, arata datele Greenpeace Romania, publicate marti, in cadrul raportului ''Mobilitate durabila in Bucuresti. O...

- Consilierul din fracțiunea Partidului ȘOR din CMC Valeri Klimenko insista ca Primaria mun. Chișinau sa semneze acorduri de colaborare cu orașe precum Moscova, Kiev, Minsk. „Trebuie sa prietenim cu astfel de țari și orașe și sa preluam practicile bune ale acestora”, a declarat alesul local, in cadrul…

- Declaratia a fost lansata de Comisia Europeana, Comitetul Regiunilor, Presedintia finlandeza a Uniunii Europene, EUROCITIES, Reteaua Open and Agile Smart Cities (OASC) si Reteaua europeana a laboratoarelor pentru modul de viata (ENoLL) cu scopul de a promova o modalitate europeana de transformare digitala…

- Marile orase au imbracat straie de sarbatoare, albul fiind culoarea predominanta, scrie digi24.ro. Cele mai mari sume s au cheltuit la Constanta, dublu fata de Cluj Napoca, iar brailenii se lauda cu cel mai ieftin iluminat festiv din tara, relateaza Mediafax. Bucurestiul nu este luat in calcul in acest…

- Conditiile pe care le ofera capitala Romaniei pentru transformarea unei idei inovatoare intr-o inovatie aplicata cu succes, la nivel regional sau global, ne aseaza in clasamentul lumii pe locul 171, arata un comunicat transmis de organizatia neguvernamentala INACO - Initiativa pentru Competitivitate.

- Pavilionul Romexpo gazduieste, sambata (19.00 PROTV), tragerea la sorti care va stabili grupele turneului final Euro 2020, ce va fi gazduit de 12 orase, printre care si capitala tarii noastre.

- Intre primele 50 cele mai frumoase din lume, pe langa New York, Paris, Londra sau Roma se gasesc și anumite metropole la care cei mai mulți dintre noi nu s-ar gandi in prima instanța, potrivit unui top realizat de Flight Network. Specialiștii in turism din jurul lumii au fost chestionați cu privire…

- Turistii straini care viziteza Bucurestiul prefera sa mearga la Therme, pentru relaxare si SPA, in orice anotimp, pentru ca au oferta cea mai variata de proceduri si cele mai spectaculoase piscine, cu apa te...