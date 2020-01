Stiri pe aceeasi tema

- Bucurestiul s-a pozitionat in penultimul loc in topul a 14 orase europene privind mobilitatea durabila, arata datele Greenpeace Romania, publicate marti, in cadrul raportului ''Mobilitate durabila in Bucuresti. O evaluare bazata pe indicatori''. "Locul codas ocupat de Bucuresti este rezultatul mai multor…

- Evenimentul ”Fara pantaloni la metrou” a avut loc, duminica, de la ora 15.00, in București. Fața de ”edițiile” precedente, la evenimentul programat la gura de metrou Dristor, n-a mai fost imbulzeala.De fapt n-a fost mai nimeni, in afara a patru polițiști și a oamenilor de paza de la metrou doar o fata…

- Europenii schimba avionul cu trenul, ca sa salveze planeta. Tot mai multe țari extind rețeaua de trenuri de noapte, ca urmare a cererii masive Operatorul Cailor Ferate din Austria (OeBB) va extinde reteaua sa europeana de trenuri de noapte catre noi destinatii, dupa ce 2019 a adus o crestere de 11%…

- In primul trimestru al anului viitor, județul Suceava va fi promovat la șapte targuri de turism, dintre care șase vor avea loc in strainatate. Astfel, județul va fi reprezentat la Targurile Internaționale de Turism de la Viena, Madrid, Milano, Tel Aviv, Berlin și Paris și la Targul de Turism al Romaniei,…

- Pana acum au fost confirmate 27 de concerte in Europa, printre care se numara aparitii la Londra, Dublin, Bruxelles, Amsterdam, Berlin, Viena, Copenhaga, Oslo, Paris si Stockholm. Ultimele spectacole programate deja vor avea loc la Moscova (31 martie), Kiev (2 aprilie) si Minsk (3 aprilie). Montarile…

- Pretul mediu platit de catre romani pe un bilet de avion, in perioada sarbatorilor de iarna, este de 151 de euro, iar zborurile cu plecare in decembrie 2019 vor inregistra, pana la finalul anului, cresteri de pana la 30% fata de anul anterior, reiese dintr-un studiu publicat, vineri, de o agentie de…

- ​În câteva țari din Europa, pe distanțe de câteva sute de kilometri între câteva unele orașe mari trenul este ales de tot mai mulți oameni, în detrimentul avionului. În aceste locuri speciale, companiilor aeriene chiar le convine ca oamenii iau tot mai mult…