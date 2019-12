Greenpeace a publicat actele: Cum se implică MULTINAȚIONALELE în defrișări Doi giganti ai comertului agricol, companiile americane Cargill si Bunge, sunt complici ai defrisarilor si ai exproprierilor din Brazilia, potrivit unei acuzatii formulate intr-un raport intocmit recent de Greenpeace, dar negata de cele doua firme, informeaza AFP. In raportul sau intitulat "Cultivarea violentei" si publicat marti, celebra organizatie ecologista a criticat legaturile pe care Bunge si Cargill - primii exportatori de soia din savana Cerrado - le au cu o anumita exploatatie agricola, informeaza agerpres.ro. Citește și: Lovitura pentru Liviu Dragnea! Ce a pierdut fostul… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

