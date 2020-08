Greekreporter: Grecia va începe să taxeze turiştii cu 20 de euro pentru serviciile medicale, pentru prima dată în istorie Greekreporter: Grecia va incepe sa taxeze turistii cu 20 de euro pentru serviciile medicale, pentru prima data in istorie Pentru prima data, turistii care intra in Grecia vor trebui sa plateasca in curand o suprataxa de 20 de euro pentru serviciile de sanatate oferite in timpul sederii lor in tara, relateaza luni website-ul Greekreporter, citat de Agerpres. Până acum, turiştii care veneau în Grecia nu plăteau nimic pentru serviciile medicale, indiferent de locul de unde proveneau, cu excepţia spitalizărilor. De-a lungul timpului, toate serviciile prestate erau… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

Sursa articol si foto: incont.ro

