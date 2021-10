Stiri pe aceeasi tema

- CSM Știința Baia Mare a cucerit cel de-al treilea titlu consecutiv in SuperLiga de rugby, dupa 11-3 in finala cu CSA Steaua. Marea finala s-a disputat pe stadionul „Arcul de Triumf”. CSM Baia Mare și-a respectat statutul de favorita și a pus mana pe cel de-al optulea titlu din istorie. ...

- Alexandru Mitrita a marcat unicul gol al meciului Romania – Armenia. Jucatorul legitimat la PAOK Salonic a inscris cu o lovitura de cap, in minutul 26. “Meci foarte greu pentru noi, dar am avut posesie de la cu cap la altul. Am pierdut putin posesia in repriza a doua, dar important este ca am reusit…

- Ultima mare competiție din circuitul WTA inainte de Turneul Campioanelor 2021, Indian Wells incepe pe Superbet in aceasta saptamana, mai intai cu meciurile din calificari, apoi cu marile confruntari de pe tabloul principal. Fara Barty, Sabalenka și Osaka, dar cu Pliskova, Svitolina, Muguruza, Halep…

- Universitatea Craiova intalneste astazi, de la ora 21.00, pe stadionul „Ion Oblemenco“, pe Dinamo, eterna rivala. Disputa conteaza pentru etapa a 10-a din Liga 1 si va fi arbitrata de Catalin Popa (Pitesti), ajutat de asistentii Mircea Orbulet (Bucuresti) si Marius Cristian Marchidanu (Braila), respectiv…

- Simona, cu probleme fizice tot mai mari, a jucat foarte putin in 2021 (15 victorii, 7 infrangeri), tocmai s-a maritat, dupa care s-a despartit si de Darren Cahill. Toata aceasta situatie a facut ca discutiile legate de retragerea ei sa se inmulteasca.

- ​Mihai Stoica a savurat din plin victoria categorica a FCSB-ului cu Dinamo (6-0), iar la finalul disputei de pe Arena Naționala a surprins prin postarea de pe contul personal de Facebook.VIDEO Liga 1: FCSB, victorie zdrobitoare în fața rivalei Dinamo: 6-0 - Cea mai mare diferența de scor din…

- Antrenorul formatiei FCSB, Edward Iordanescu, a declarat, la finalul victoriei cu Dinamo, scor 6-0, ca duminica seara s-a scris o pagina frumoasa a derby-ului, inregistrandu-se cea mai mare diferenta de scor. "Victoria este a baietilor, a echipei, noi suntem pe langa ei. Ne bucuram ca s-a scris o pagina…

- Rapid - FCSB 1-0 | Edi Iordanescu, ultima data antrenor la CFR Cluj, a scris pe Facebook despre partida de pe Arena Naționala. Mai mulți urmaritori l-au indemnat sa vina la vicecampioana. „O atmosfera senzaționala de care fotbalul romanesc are nevoie. Am vazut ceva extraordinar și la Arad. Felicitari”,…