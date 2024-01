Stiri pe aceeasi tema

- Week-end de „foc” pentru doi sportivi de la CS Targoviște! Andreea Geana și Valentin Cirlan reprezinta in aceste zile Romania la Karate 1 Series A, un turneul mondial de karate WKF destinat seniorilor. Puternicul turneu este gazduit de orașul Atena (Grecia). Ambii sportivi ai clubului dambovițean vor…

- Ungaria vrea sa atraga fondul suveran de investitii din Qatar (QIA) in consortiul pe care Guvernul Orban il pune la punct pentru a prelua aeroportul international de la Budapesta, transmite Bloomberg.Un acord privind preluarea acestui aeroport este pe punctul de a fi finalizat insa semnarea contractului…

- Agentia de evaluare financiara Fitch Ratings a imbunatatit ratingul suveran al Grecia la "investment grade" (recomandat pentru investitii), dupa 13 ani in care calificativul a fost in categoria "junk", transmite Bloomberg.

- Actiunile companiei Antibiotice (ATB ) producatorul roman de medicamente generice, listat la Bursa de Valori Bucuresti (BVB) de 26 de ani, vor fi incluse in indicii furnizorului global de indici MSCI, incepand cu prima zi de tranzactionare din decembrie la BVB. Astfel, ATB va fi inclusa in indicii…

- Actiunile OMV Petrom (SNP), cel mai mare producator de hidrocarburi din Romania, s-au depreciat cu 3,85% in ultimele doua sesiuni de tranzactionare de la Bursa, ceea ce inseamna o pierdere mare in bani.

- ”Alessio Menegazzo a fost numit de catre PPC, cel mai mare grup de energie din Europa de Sud-Est, in functia de CEO si Country Manager al companiilor detinute in Romania. El are misiunea de a conduce transformarea acestor companii in lideri ai tranzitiei energetice, care sa sustina dezvoltarea economica…

- In cadrul ședinței, Comisiei pentru drepturile omului, culte si problemele minoritatilor nationale au fost adoptate amendamente la Legea privind sprijinul financiar acordat de catre statul roman Mitropoliei Basarabiei, Republica Moldova, parte componenta a Bisericii Ortodoxe Romane, precum și pentru…

- Aproximativ 10.000 de persoane s-au adunat miercuri in centrul Atenei, in semn de solidaritate cu palestinienii, inainte de a se indrepta catre Ambasada Israelului, a declarat politia pentru agentia France Presse.