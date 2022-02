Grecia trimite echipament defensiv și ajutor umanitar Ucrainei Grecia va trimite „echipament de aparare” și ajutor umanitar Ucrainei, a anunțat duminica biroul primului ministru, potrivit AFP. Anunțul vine in urma atacurilor Greciei la adresa Rusiei, dupa ce forțele ruse au ucis sambata zece etnici greci in timpul invaziei sale in Ucraina, a precizat premierul Kyriakos Mitsotakis. Doua avioane militare de transport urmau sa plece duminica spre Polonia, a transmis biroul premierului grec intr-un comunicat, fara a adauga detalii suplimentare despre echipamentele pe care le vor transporta, informeaza AFP. In aceeași zi urma sa fie trimis și un transport separat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

