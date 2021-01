Temperaturile inregistrate in Grecia au scazut vinei brusc din cauza furtunii Leandros punand capat perioadei de vreme calda din ultimele zile de pe teritoriul tarii, informeaza DPA.



In timp ce locuitorii s-au bucurat de o vreme calda si de temperaturi peste 20 de grade in ziua precedenta, orasul Florina (in nord) a inregistrat minus 20 de grade vineri dimineata.



Alte regiuni au inregistrat de asemenea temperaturi sub zero grade Celsius.



Frontul de vreme rece urmeaza sa se deplaseze catre sud pe perioada weekendului, aducand pentru prima data dupa mult timp…