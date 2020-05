Stiri pe aceeasi tema

- Turiștii romani care merg in vacanța in Grecia vor prezenta dovada unui test negativ pentru COVID-19. Nu este insa vorba despre un „pașaport de sanatate”, a spus secretarul de stat in Ministerul Economiei Razvan Parjol, la Digi24, potrivit Hotnews. El a precizat ca Romania are negocieri cu mai multe…

- O insula de pe coasta Italiei face eforturi pentru a atrage turisti dupa criza provocata de coronvirus. Autoritatile din Sicilia au anuntat ca vor acoperi o parte din costurile de vacanta ale celor ce vor...

- Croatia devine acum principalul punct de atractie pentru cetatenii germani, potrivit ziarului Bild, care le recomanda nemtilor sa treaca paradisul de pe malul Adriaticii pe lista de vizitat in aceasta vara. "Croatia a luat din timp masuri pentru combaterea coronavirusului. A fost o decizie…

- Micuțul stat de la Marea Adriatica a inceput sa relaxeze restricțiile impuse de autoritați pentru restrangerea epidemiei de coronavirus și da semne ca revine la normalitate. Croatii au raportat doar 2.009 cazuri de infectari si 51 decese, iar acest lucru se datoreaza eficienței masurilor adoptate de…

- Guvernul local din Sicilia si-a propus sa achite jumatate din pretul biletelor de avion ale turistilor care vor sosi in aceasta vara pe insula si sa ofere o noapte gratuita la hotel, potrivit express.co.uk.Italia se pregateste sa relaxeze masurile severe luate pentrulimitarea raspandirii coronavirusului,…

- Turism pe timp de pandemie: Una dintre destinațiile preferate de catre romani pentru vacanța cere “pașaport de sanatate”. De unde se obține Turistii care vor calatori in Grecia vor avea nevoie de un ”pasaport de sanatate”, care sa ateste ca nu au coronavirus, a declarat ministrul…

