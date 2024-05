Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a declarat, luni, ca nu se poate vorbi despre atacuri si disensiuni in interiorul coalitiei de guvernare, mentionand ca, dupa cum se vede, campania se desfasoara "in limite normale", fara sa

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a declarat, luni, ca aceasta campania se desfasoara „in limite normale”, fara sa se depaseasca „linia rosie”. Liderul PNL a mai spus ca nu se poate vorbi despre atacuri si disensiuni in interiorul coalitiei de guvernare. „Eu cred ca aici trebuie sa vedem partea aceasta…

- Presedintele Partidului National Liberal (PNL), Nicolae Ciuca, a declarat miercuri, la Alba Iulia, despre candidatura sa pentru functia de presedinte al Romaniei, ca mai intai trebuie vazut care vor fi rezultatele la alegerile din 9 iunie si cum se va finaliza procesul in interiorul partidului cu privire…

- Nicolae Ciuca anunța linia roșie impusa de PNL in coaliție: Fara taxe și impozite noiPreședintele PNL Nicolae Ciuca a vorbit, duminica seara, la B1 TV, despre faptul ca exista o 'linie roșie' pe care a impus-o in coaliție, in relația cu PSD.

- Europarlamentarul Cristian Bușoi a fost desemnat președinte interimar al PNL Timiș. Nicolae Ciuca afirma ca Bușoi, „om de partid și europarlamentar cu experiența -va gestiona cu ințelepciune situația de aici”. Liderul liberalilor din Timiș, Alin Nica, a fost demis, deoarece s-a opus alianței cu PSD,…

- Nicolae Ciuca, liderul PNL, a declarat ca Ionuț Lupescu (55 de ani) va fi sondat pentru primaria Capitalei, ca reprezentant al Partidului Național Liberal. Politicianul ia in calcul un candidat comun cu PSD la alegerile din acest an. Ionuț Lupescu, in prezent colaborator la CS Dinamo, unde incearca…

- Liberalii au votat miercuri comasarea alegerilor si listele comune cu PSD la europarlamentare, cu 58 de voturi pentru, 5 impotriva, 2 abtineri. Liderul PNL, Nicolae Ciuca, le-a transmis colegilor, in sedinta partidului, ca decizia de comasare a alegerilor europarlamentare cu locale are ca motivatie…

- Presedintele Partidului National Liberal, Nicolae Ciuca, a afirmat, miercuri, la Ateneul Roman, ca mizeaza pe ratiunea partenerilor de coalitie, astfel incat sa se ajunga la o solutie privind comasarea alegerilor europarlamentare si locale, informeaza Agerpres.roVom discuta din nou, vom cauta solutii,…