Grecia renunță la carantină. Care sunt condițiile care rămân în vigoare Grecia se pregatește sa ridice obligația turiștilor veniți din celelalte state UE sa intre in carantina de șase zile la intrarea in țara. Masura ar urma sa intre in vigoare incepand de luni. Acest lucru nu inseamna ca vor fi ridicate toate restricțiile și turiștii vor putea calatori liber in Grecia. Conditia prealabila pentru a nu intra in carantina este ca turistii respectivi sa fie vaccinati cu ambele doze sau sa aiba un test PCR actual cu rezultat negativ. Odata patrunși pe teritoriul Greciei, turistii trebuie sa respecte regulile introduse pentru limitarea raspandirii noului coronavirus, printre… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

