- Pompierii greci au anuntat ca au reusit sa izoleze un incendiu de proportii izbucnit la vest de Atena, vineri, in a doua zi in care echipaje mobilizate la sol, ajutate de aeronave specializate, se lupta cu flacarile, informeaza DPA. Grigoris Stamoulis, primarul din Megara, cel mai mare…

- Un puternic incendiu de vegetație a izbucnit in noaptea de miercuri, 19 mai, spre joi, 20 mai, in regiunile costiere ale Golfului Corint, la aproximativ 90 de kilometri vest de Atena. Cel putin sase sate si doua manastiri au fost evacuate, potrivit pompierilor eleni, relateaza AFP, citata de Agerpres.…

- Nori denși de fum s-au ridicat in sus, acoperind o suprafața de 1.325 de acri, langa Parcul de Stat Topanga. Potrivit presei locale, peste 500 de gospodarii au fost evacuate. La sol, pompierii cu furtunuri au incercat sa stinga limbile de foc. Datorita topologiei peisajului, aeronavele au…

- Guvernul grec a prelungit vineri, pana pe 8 martie, carantina in vigoare in Atena si in mai multe regiuni din tara, in timp ce ratele de infectare cu coronavirus raman ridicate, informeaza hotnews . „Epidemiologii nostri au considerat necesara extinderea masurilor”, a declarat viceministrul Protectiei…