Stiri pe aceeasi tema

- Grecia este in infernul flacarilor. Alarma a rasunat din nou pe insula Evia, deja devastata de foc la inceputul lunii. Si in Attica, acolo unde au ajuns pompierii romani, flacarile si fumul gros ameninta sute de hectare. Imaginile sunt sfasietoare.

- Pompierii romani continua misiunea in Attica. Daca duminica au fost imparțiți in trei echipe, luni aceștia acționeaza in doua zone și incearca sa protejeze comunitațile amenințate de...

- Pompierii romani care actioneaza in Grecia au, duminica, misiunea de a asigura protectia a trei localitati din zona Attica, informeaza Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU). "Salvatorii vor actiona pentru limitarea flacarilor astfel incat propagarea incendiilor sa nu puna…

- Pompierii romani care actioneaza in Grecia au, duminica, misiunea de a asigura protectia a trei localitati din zona Attica, informeaza Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU). "Salvatorii vor actiona pentru limitarea flacarilor astfel incat propagarea incendiilor sa nu puna in pericol…

- O noua misiune a pompierilor romani in Grecia.Astazi, pompierii romani din Grecia au misiunea de a asigura protectia a trei localitati din zona Attica. Salvatorii vor actiona pentru limitarea flacarilor astfel incat propagarea incendiilor sa nu puna in pericol comunitatile, potrivit IGSU.Dispozitivul…

- Pompierii romani din Grecia au misiunea de a asigura protecția a trei localitați din zona Attica. Duminica, salvatorii acționeaza pentru limitarea flacarilor astfel incat incendiile sa nu puna in pericol comunitațile. Potrivit IGSU, dispozitivul de intervenție este format din 8 mașini de stingere…

- Pompieri greci si polonezi au reusit sa protejeze un sat si sa-i salveze pe locuitorii acestuia de un incendiu de vegetatie care arde de mai multe zile la vest de Atena si care a fost intetit de schimbarea directiei vantului, informeaza DPA. Echipele de interventie i-au salvat pe cei 3.000 de rezidenti…

- Departamentul pentru Situatii de Urgenta informeaza ca actiunile de stingere si protectie ale pompierilor romani aflati in Grecia sunt directionate, vineri, in zona localitatilor Metochi si Kalyvia. Dispozitivul este similar celui din zilele trecute, interventia asigurandu-se cu sase masini de stingere,…