Stiri pe aceeasi tema

- Turistii evecuati in timpul sejurului pe Rhodos din cauza incendiilor violente care au devastat insula in luna iulie se pot intoarce anul viitor ”intr-o saptamana gratuita de vacanta”, anunta miercuri, 2 august, premierul grec Kyriakos Mitsotakis, relateaza News.ro . ”Guvernul grec va oferi o saptamana…

- Un grec a fost arestat preventiv marti pentru ca a provocat trei incendii de padure in regiunea Tzoumerka din nord-vestul Greciei, a relatat cotidianul elen Kathimerini, citat de Digi24. Sambata noapte, barbatul se afla in masina sa, la periferia satului Kalendzi. Urmarea cum se propaga un incendiu…

- Incendiile fac ravagii in sudul Europei și in Marea Mediterana, dar s-au extins și in țari din nordul Africii, pe masura ce tot mai multe țari se confrunta temperaturi foarte ridicate pe fondul unui nou val de caldura, relateaza YahooNews și The Guardian.Grecia a fost una dintre țarile cele mai afectate,…

- Grecia e lovita de uriașe incendii de vegetație, insulele Rodos și Corfu fiind cele mai afectate regiuni. In Rodos intervin și pompierii romani, care sunt intampinați cu aplauze și ovații de voluntarii localnici, atunci cand sosesc in zonele in care flacarile fac ravagii.Premierul Greciei, Kyriakos…

- Prim-ministrul Greciei, Kyriakos Mitsotakis, si-a exprimat recunostinta pentru prezenta pompierilor romani in Grecia, pe insula Rodos, puternic afectata de incendii de vegetatie, iar ministrul elen al turismului Olga Kefalogianni a dorit sa transmita un mesaj clar de siguranta privind situatia turistilor…

- Pompierii greci, sprijiniți de avioane și intariri din Cipru, Franța, Israel și Italia, se chinuie sa controleze incendiul care a izbucnit luni in apropiere de Atena, arzand case, paduri și forțand evacuari, relataza Reuters.„Continuam sa luptam cu flacarile de la vest de Atena. Suntem ingrijorați sa…

- Grecia: Incendiile de padure se extind la nord de Atena. Un incendiu de padure necontrolat s-a intensificat in timpul noptii si s-a extins marti la nord de Atena. Autoritatile grecesti le-au cerut locuitorilor din satele din apropiere sa-si paraseasca locuintele pe masura ce flacarile se apropie, relateaza…

- O harta, care a aparut luni pe versiunea in limba engleza a site-ului Le Monde, prezenta insulele grecești Chios, Samos, Ikaria, Kos, Ios, Amorgos și Rhodos ca zone din Turcia care au votat pentru candidatul opoziției turce Kemal Kilicdaroglu in alegerile prezidențiale de duminica, relateaza Politico.Potrivit…