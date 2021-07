Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre exemplarele de foca-calugar, animale emblematice in zona insulei grecesti Alonissos, pe nume Kostis, a fost omorat sambata cu un harpon. Evenimentul a starnit indignare in randul localnicilor si organizatiilor pentru protectia mediului, conform G4Media.ro Potrivit site-ului oficial al insulei,…

- ”PSD iar bate campii despre PNRR. 1,9 miliarde de euro vor intra din PNRR in tara in acest an. Prefinantarea de 1,9 miliarde va intra in tara imediat dupa aprobare, in octombrie - noiembrie. Platile vor incepe imediat, unele pentru proiecte deja in derulare iar cele mai multe, pentru proiecte care sunt…

- Functiile de conducere din Ministerul Economiei vor fi reduse cu 39%, iar cele de executie cu 30%, a anuntat miercuri ministrul de resort, Claudiu Nasui. “Ministerul Economiei va fi reformat, intr-unul dintre cele mai importante eforturi de taieri de posturi din randul institutiilor statului din ultimii…

- Ieri, premierul Florin Citu a anuntat ca ordonanta privind rectificarea bugetara ar putea fi adoptata in perioada 16-20 august. „Am semnat calendarul pentru elaborarea proiectului rectificarii bugetului de stat. In acest moment estimam adoptarea ordonantei cu privire la rectificarea bugetului de stat…

- Intr-o postare pe Facebook, Cioloș sugereaza atat Ludovic Orban, cat și Kelemen Hunor, ar fi lansat atacuri la adresa USR Plus, din rațiuni legate de interese electroale sau de partid. "Regret sa spun ca sunt complet indiferent cu privire la reacțiile celor doi, pe care i-am apreciat de-a lungul timpului…

- Larisa Iordache trece prin clipe cumplite, dupa anunțul morții mamei sale. In aceste momente toata lumea e alaturi de ea in cumpana uriașa a vieții, iar Clubul sportiv Dinamo i-a transmis de asemenea un mesaj prin intermediul paginii de Facebook.

