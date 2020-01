Stiri pe aceeasi tema

- Grecia doreste sa participe la conferinta internationala sub egida ONU dedicata Libiei, prevazuta sa se desfasoare in luna ianuarie, a anuntat premierul Kyriakos Mitsotakis intr-un interviu publicat duminica, in contextul cresterii tensiunilor pe dosarul libian intre Atena si Ankara, transmite AFP.…

- Grecia a cerut marti Natiunilor Unite sa condamne un acord maritim intre Turcia si Libia "perturbator" pentru pacea si stabilitatea in regiune, transmite AFP, citandu-l pe purtatorul de cuvant al guvernului elen, potrivit Agerpres. Atena "vrea ca acordul sa fie adus in atentia Consiliului de Securitate…

- Cele trei tabere suprapopulate de pe Lesbos, Samos si Chios - in care se afla in prezent peste 27.000 de migranti, in pofida unei capacitati totale de 4.500 de locuri - urmeaza sa fie inchise la o data care nu a fost precizata. In vederea inlocuirii acestora, structuri inchise, cu cate 5.000…

- Premierul elen Kyriakos Mitsotakis a lansat marti o campanie care are drept scop reducerea cu aproape o treime a numarului fumatorilor pana in 2025 in Grecia, unde consumul de tigari ramane ridicat, relateaza AFP."Statul grec (...

- Presedintele chinez Xi Jinping, aflat de duminica seara in Grecia, intr-o vizita de trei zile, s-a intalnit luni cu presedintele si premierul greci si a pledat in favoarea consolidarii ”comertului bilateral” intre China si Grecia, in contextul in care aceasta din urma se afla in cautarea unor noi…

- Presedintele chinez Xi Jinping, ajuns duminica seara la Atena pentru o vizita oficiala de trei zile, a avut luni o intrevedere cu presedintele si premierul eleni si a pledat pentru "intarirea comertului bilateral" intre China si Grecia, aceasta din urma cautand noi investitii dupa iesirea dintr-un…

- Țara din UE care se transforma in paradis fiscal. Cum vrea sa atraga bogații lumii Grecia vrea sa ii atraga pe strainii bogati prin introducerea unui impozit unic de 100.000 de euro pentru persoanele dispuse sa isi mute rezidenta in Grecia, transmite Bloomberg. Guvernul de la Atena, care de la instalare,…

