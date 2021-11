Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile santare elene au anuntat ca au inregistrat 8.613 de cazuri de Covid-19, un nou „record” de la aparitia epidemiei in februarie 2020 in Grecia, unde spitalele incep din nou sa fie coplesite, relateaza AFP.

- Grecii care nu s-au vaccinat impotriva coronavirusului vor fi nevoiți sa prezinte un test negativ pentru COVID-19 pentru a putea intra in instituțiile de stat, banci, restaurante și magazinele de comerț cu amanuntul, noile masuri fiind anunțate dupa inca un record de infecții inregistrat marți, relateaza…

- Elvetia ofera cupoane-cadou celor care-i conving si pe altii sa se vaccineze impotriva COVID-19, a anunțat guvernul. Fiecare persoana nou vaccinata va fi rugata sa numeasca persoana care i-a convins sa se vaccineze, a precizat guvernul, acea persoana urmand sa primeasca un bon valoric de 50 de franci…

- Atena vrea sa cumpere sase avioane franceze de tip Rafale suplimentare, dupa ce a comandat 18 avioane de lupta de acest tip, anunta Guvernul francez, relateaza AFP. ”O veste excelenta. Grecia tocmai si-a anuntat intentia de a achizitiona sase (avioane de tip) Rafale suplimentare. Avansam impreuna…

- Opinia publica din Grecia a fost șocata dupa ce un medic a dezvaluit ca antivacciniștii refuza tranfuzii de sange de la persoane inoculate anti-Covid pentru a nu fi „otravite, relateaza Euractiv . Președintele Asociației Medicilor din Patras, Anna Mastorakou, a cerut procurorilor sa demareze o investigație…

- Premierul grec Kyriakos Mitsotakis a remaniat guvernul marti, dupa ce autoritatile de la Atena au fost criticate mai ales pentru modul in care au gestionat criza cauzata de incendiile de vegetatie din aceasta vara, transmite Reuters.

- Guvernul grec a impus de miercuri interdictia de circulatie nocturna in provincia Retino, din Creta, si a extins pentru inca o saptamana actualele restrictii in alte doua regiuni – Chania si Heraklion – ale acestei insule turistice, in urma cresterii cazurilor de COVID-19 care risca sa copleseasca sistemul…