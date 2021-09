Grecia ia în calcul vaccinarea împotriva COVID-19 obligatorie la preoți Yiannis Oikonomou, purtatorul de cuvant al guvernului grec, a declarat marți ca preoții și profesorii ar putea fi urmatoarele categorii vizate de vaccinarea anti-Covid obligatorie. Toate acestea sunt luate in calcul dupa ce Atena a introdus aceasta obligativitate pentru personalul sanitar, informeaza Ekathimerini . „Opțiunea de a extinde vaccinarea obligatorie este probabila peste tot, nu doar in școli. Ea va depinde de cifrele legate de pandemie și de cat de repede va crește rata infecțiilor”, a declarat Oikonomou pentru televiziunea Skai. Oikonomou a spus de asemenea ca autoritațile formuleaza… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

