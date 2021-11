Grecia: Credincioșii sunt obligați să prezinte un test COVID negativ pentru a participa la slujbele religioase Grecia a introdus noi restrictii prin care credinciosii sunt obligati sa prezinte un test COVID-19 negativ pentru a participa la slujbe in biserici, dupa o crestere a numarului de cazuri de coronavirus in ultimele saptamani, relateaza duminica Reuters. Conform noilor masuri anuntate pe 18 noiembrie, persoanelor nevaccinate li se interzice accesul in spatii interioare, inclusiv in restaurante, cinematografe, muzee si sali de sport, chiar daca prezinta un test negativ pentru coronavirus. In cazul bisericilor, duminica a fost prima zi in care credinciosii care participa la slujbe trebuie sa prezinte… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

