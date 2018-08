Grecia are acum o a doua sansa, pe care nu are voie s-o rateze Grecii au fost salvati de UE de la faliment. A fost un proces dur si uneori nedrept. Dar nu a existat alternativa. De marti, incepe un nou experiment.



Timp de opt ani, UE a dat dovada de o solidaritate enorma si a aratat ca impreuna pot fi realizate lucruri uimitoare. Sanitizarea finantelor Greciei, cu toate greselile comise in acest proces si cu toate greutatile uriase suferite de poporul elen, este un succes pentru UE si, mai ales, pentru tarile din uniunea monetara.



In 2010, cand a devenit clar ca Atena este in pragul falimentului de stat, din cauza deficitelor enorme, a… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vremea va fi in continuare frumoasa si calduroasa in majoritatea regiunilor, cu unele innorari in zonele montante, unde izolat vor fi averse si descarcari electrice. Meteorologii avertizeaza insa ca, pe 15 august, tara noastra va fi lovita de masa de aer saharian care face deja ravagii in Europa,…

- Cei mai multi romani isi fac vacantele in tara Foto: anat.ro. Cei mai multi români îsi fac vacantele în tara, potrivit unui raport Eurostat prezentat ieri. Aproape 90% dintre noptile petrecute departe de casa au fost în România. Când plecam în…

- Italia amenința ca iși va folosi dreptul de veto in cazul oricarui acord UE privind migrația care nu ofera un ajutor concret pentru a face fața afluxului de imigranți. In ciuda sprijinului anunțat de Grecia, Franța și Spania, Italiei complica situația Angelei Merkel, care a primit un ultimatum din partea…

- In contextul in care dezbaterile despre scaderea vitezei maximale permise la 80 de kilometri pe ora pe drumurile secundare din Franta au devenit tot mai aprinse, nerespectarea limitelor de viteza a devenit o practica tot mai raspandita, potrivit celui de-al cincilea barometru european pentru condus…

- Lucrarile celei de-a 19-a reuniuni a Asociatiei Senatelor din Europa se desfasoara vineri, la Palatul Parlamentului, evenimentul avand loc la invitatia presedintelui Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, informeaza Agerpres. La eveniment si-au anuntat participarea presedinti si vicepresedinti…

- GSP.ro face o scurta analiza a favoritelor la caștigarea trofeului la Mondialul din Rusia și explica punctele forte și punctele slabe ale fiecarei candidate. Tu cine crezi ca va caștiga CM? Voteaza in sondajul de mai jos!

- La invitația lui Calin Popescu Tariceanu, Senatul Romaniei gazduiește, in perioada 14-15 iunie 2018, cea de-a XIX-a Reuniune a Asociației Senatelor din Europa (ASE), . La eveniment și-au anunțat participarea președinți și vicepreședinți ai camerelor superioare din Austria, Belgia, Bosnia și Herțegovina,…

- Petre Apostol Unul dintre handbalistii promitatori din judetul Prahova, portarul Mihnea Mihailescu, a fost convocat in lotul national de beach handball (handbal pe nisip) la categoria U18, pentru un stagiu de pregatire, programat la Costinesti, intre 15 si 27 iunie. Component al echipei CS Brazi, la…