Grecia va oferi restaurantelor si barurilor afectate in ultimele luni de restrictii impuse pentru a opri raspandirea pandemiei de coronavirus (COVID-19) finantare suplimentara in valoare de aproximativ 330 milioane de euro pentru a le ajuta sa se redeschida in urmatoarele saptamani, a anuntat premierul Kyriakos Mitsotakis, transmite Reuters. Peste 70.000 de restaurante, baruri si cafenele au fost inchise din noiembrie, cand au fost impuse restrictii dure pentru a stopa al doilea val al pandemiei. Asociatiile din industria ospitalitatii estimeaza ca unul din cinci localuri nu va putea sa se redeschida…