Gravidă lovită pe trecerea de pietoni, în Capitală. Șoferul a fugit de la locul accidentului O femeie insarcinata a fost accidentata grav pe o trecere de pietoni, pe strada Gura Caliței, din Sectorul 3 al Capitalei. Șoferul a fugit de la locul accidentului. O femeie insarcinata a fost accidentata grav de un șofer in timp ce traversa strada pe o trecere de pietoni. Incidentul s-a produs in Capitala, in seara de joi. Șoferul vinovat de producerea accidentului a fugit de la locul faptei. Poliția este pe urmele sale, potrivit G4Media, care citeaza surse. Se pare ca femeia in varsta de 30 de ani a fost transportata la Spitalul Pantelimon, in stare de conștiența. Potrivit grupului de Facebook… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

