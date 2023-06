Stiri pe aceeasi tema

- Manelistul Jador vine cu o veste bomba pentru fanii sai. Acesta și-a anunțat retragerea din lumea muzicala. Intr-un text postat pe o rețea de socializare, Jador spune ca in decembrie va avea ultima apariție publica. Acesta s-a pozat și pe un pat de spital, cu o perfuzie in mana. Anul trecut, Jador a…

- Perioada urmatoare se anunța plina de provocari pentru unii nativi, care vor avea surpriza neplacuta de a afla ca au fost tradați chiar de oamenii in care aveau cea mai mare incredere. Probleme pot aparea și in viața sentimentala, unde pot aparea vechi tensiuni ce nu au fost rezolvate la momentul respectiv.

- Prețurile cuprului și aurului semnaleaza ca piețele se așteapta la o perioada dificila din punct de vedere economic, pe fondul temerilor legate situația anumitor banci, al ingrijorarilor legate de razboi și de o posibila recesiune, conform analistului eToro, Bogdan Maioreanu.Prețul cuprului a scazut…

- Roxana Dobrițoiu trece prin momente grele, asta dupa ce a fost internata in spital pentru urmatoarele 10 zile. Cantareața de muzica de petrecere se confrunta cu probleme de sanatate de mai mulți ani, insa acum s-au agravat! Situația e atat de delicata incat interpreta ar putea sa ajunga chiar și la…

- Probleme grave pentru Gigi Becali! S-a aflat de ce vrea sa se retraga din fotbal seful celor de la FCSB. Vezi AICI dezvaluiri socante ale fostului presedinte LPF, Dumitru Dragomir... Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Compania aeriana FlyOne a anunțat astazi dimineața ca, toate cursele planificate spre și din Amsterdam sunt anulate pana la data de 13 mai. Potrivit companiei, Aeroportul din Amsterdam a cerut anularea mai multor curse, din cauza unui volum mare la care nu pot face fața.

- Dani Mocanu urma sa lanseze un proiect muzical la care a lucrat in ultima perioada, insa cantarețul și-a informat urmaritorii ca in prezent ii este imposibil sa faca acest lucru, din cauza starii de sanatate. Cu ce se confrunta in prezent manelistul.

- Dani Mocanu se confrunta cu mai multe probleme de sanatate, astfel ca a fost nevoit sa-și anuleze planurile in urmatoarea perioada. Manelistul urma sa filmeze un videoclip pentru o piesa, dar starea actuala nu ii permite sa o faca.